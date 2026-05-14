07:36  14 мая
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
07:47  14 мая
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
23:40  13 мая
Певица Елена Тополя откровенно рассказала, почему не хочет ехать на Евровидение
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 07:53

Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью

14 мая 2026, 07:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Посол РФ в Венгрии в четверг утром должен прибыть в Министерство иностранных дел страны в связи с воздушной атакой России на Закарпатье

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, которого цитирует HVG и "Европейская правда", передает RegioNews.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", – заявил он.

Мадяр также сообщил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг в 11:30 в связи с атакой дронов на Закарпатье.

Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки. По ее словам, известно о пяти ударах дронами. В частности, в Сваляве дроны повредили трансформатор и железнодорожную станцию, а в Ужгороде – промышленный объект.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига одобрил скорую реакцию нового главы МИД Венгрии и поблагодарил ее за позицию.

Как пишут СМИ, предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что являлось поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских медиа.

Ранее сообщалось, что на накануне на Закарпатье произошла самая большая атака за все время полномасштабной войны. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, российские оккупанты терроризируют Украину с 13 мая. В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк, Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую, где БпЛА попал в жилой дом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Венгрия Украина РФ война атака дроны Закарпатье МИД посол россияне
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждены частные дома
14 мая 2026, 07:58
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
14 мая 2026, 07:47
Удар по Киеву: один человек погиб, еще 16 пострадали, продолжаются спасательные работы
14 мая 2026, 07:01
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Ночная комбинированная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и дома
14 мая 2026, 08:39
На Киевщине возросло количество пострадавших до семи, среди них – ребенок
14 мая 2026, 08:27
На Черниговщине из-за атаки на энергообъект без света остались более 30 тысяч абонентов
14 мая 2026, 08:26
Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА
14 мая 2026, 08:09
Политика и мистика: кто действительно влияет на решение элит
14 мая 2026, 08:08
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждены частные дома
14 мая 2026, 07:58
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
14 мая 2026, 07:47
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
14 мая 2026, 07:36
ВАКС объявит решение о мере пресечения Ермаку 14 мая
14 мая 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »