Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью

Посол РФ в Венгрии в четверг утром должен прибыть в Министерство иностранных дел страны в связи с воздушной атакой России на Закарпатье

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, которого цитирует HVG и "Европейская правда", передает RegioNews.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", – заявил он.

Мадяр также сообщил, что министр иностранных дел Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг в 11:30 в связи с атакой дронов на Закарпатье.

Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки. По ее словам, известно о пяти ударах дронами. В частности, в Сваляве дроны повредили трансформатор и железнодорожную станцию, а в Ужгороде – промышленный объект.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига одобрил скорую реакцию нового главы МИД Венгрии и поблагодарил ее за позицию.

Как пишут СМИ, предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что являлось поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских медиа.

Ранее сообщалось, что на накануне на Закарпатье произошла самая большая атака за все время полномасштабной войны. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, российские оккупанты терроризируют Украину с 13 мая. В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк, Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую, где БпЛА попал в жилой дом.