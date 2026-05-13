13 мая 2026, 23:20

В Одессе элитные квартиры построили прямо на заповедных землях

Фото: прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении директору строительной компании. Речь идет о застройке на заповедных землях

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2015 году руководитель компании, известный в Одессе застройщик, по договору купли-продажи получил с правом дальнейшей реконструкции недострой из железобетонных колонн вблизи Одесского дворца спорта.

При этом с 2015 по 2021 год застройщик почти вдвое вышел за разрешенные территориальные границы. При этом совершен самовольный захват земель. Отмечается, что занят участок относится к государственной собственности и является частью природно-заповедного фонда в Приморском районе города.

Предприниматель организовал строительство комплекса апартаментов, включая 30-этажный жилой дом, под продажу квартир. В настоящее время весь ЖК огражден капитальным металлическим забором.

Государству нанесен ущерб более 16 миллионов гривен.

Напомним, ранее Специализированная экологическая прокуратура направила в суд дело по незаконному использованию земель Чернобыльской зоны для получения прибыли. Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн ущерба.

