Ночью и под утро 14 мая враг совершил атаку на Одессу, применив несколько волн ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Ночью и под утро враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных беспилотников. Благодаря профессиональной работе наших сил обороны обошлось без попаданий и пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.