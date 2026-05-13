Ермак снова в суде: САП просит арест с залогом 180 млн грн

13 мая в Высшем антикоррупционном суде продолжили рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" из зала суда.

Отмечается, что САП просит заключить его под стражу на 60 суток с альтернативой залогу в 180 млн грн.

По версии следствия, Ермак причастен к легализации около 460 млн грн из-за строительства элитной недвижимости в коттеджном городке "Династия" в Козине Киевской области.

Заседание частично проходит в закрытом режиме – доказательства по делу суд будет исследовать без прессы и слушателей.

Накануне Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, по которому ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

