11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 12:36

Ермак снова в суде: САП просит арест с залогом 180 млн грн

13 мая 2026, 12:36
Читайте також українською мовою
Фото: Igor Burdyga/DW
Читайте також
українською мовою

13 мая в Высшем антикоррупционном суде продолжили рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" из зала суда, передает RegioNews.

Отмечается, что САП просит заключить его под стражу на 60 суток с альтернативой залогу в 180 млн грн.

По версии следствия, Ермак причастен к легализации около 460 млн грн из-за строительства элитной недвижимости в коттеджном городке "Династия" в Козине Киевской области.

Заседание частично проходит в закрытом режиме – доказательства по делу суд будет исследовать без прессы и слушателей.

Накануне Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, по которому ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Андрей Ермак подозрение Киев ВАКС мера пресечения
"Династия" под Киевом: журналисты назвали священника, который освятил элитное строительство
13 мая 2026, 10:29
Ермак прокомментировал первое судебное заседание по своему делу
12 мая 2026, 21:28
Кооператив "Династия": в САП раскрыли, какую меру пресечения потребуют для Ермака
12 мая 2026, 15:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
В Киевской области песионера жестоко убили ножом
13 мая 2026, 14:20
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой
13 мая 2026, 13:55
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
13 мая 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »