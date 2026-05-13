13 мая 2026, 17:10

"Гадалка" Ермака советовала ему "противодействовать" НАБУ и САП: обнародованы переписки

Фото: Радіо Свобода
Во время заседания ВАКС прокурор зачитала протокол переписки Ермака с гражданкой Аникиевич Вероникой Федоровной. Она, вероятно, и является той "ворожкой", с которой он консультировался

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По версии следствия, 24 декабря прошлого года, когда у водителя Андрея Ермака был обыск, контакт "Андрей 2025" (вероятно сам Ермак) отправил сообщение Веронике Аникиевич: "Клименко, Кривонос". Это фамилии руководителей САП и НАБУ. "Ворожка" заявила, что они эскалируют нападки на "Андрея 2025", и призвала его к противодействию.

Прямая речь Аникеевич : "Я сегодня очень зла, поэтому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, может быть, моя резкость настроит вас на вторую волну. Все начинается со слов, которые мы говорим себя и другим. Вы в течение последних месяцев не эскалируете, отхватываете нападки и избиения, не отвечая. Скаливатка они. Вы позволяете этому быть. Ни о какой эскалации с вашей стороны не идет, если вы начнете что-то делать. Это не эскалация, а простая самозащита, но вы этого не делаете. Вас обоих кошмарят психологически. Вы молчите. С каждой новой историей ситуация ухудшается, но вы молчите.

Что должно еще произойти, чтобы вы начали действовать? И он начал действовать. У него (вероятно, президент Зеленский – ред.) съели всех его людей, он молчал. Когда они доедят вас, они начнут есть его. Уверяю вас. Если продолжат стратегию страуса, то так и будет. Вы готовы принести себя в жертву, только чтобы быть для него хорошим? Они не оставят вас в покое, им нужна власть и если вы их не остановите, то они ее получат. Вопрос в том, что вы будете делать и где вы будете. Ситуация такова, что либо вы, либо вас".

Прокурор добавила, что после этого "Андрей 2025" отправил сообщение с таким текстом: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Я на все готов. Завтра готов".

Прямая речь Аникиевич : "Вы сейчас беспокоитесь о бумаге и об аресте, на какое-то относительно короткое время. Это, конечно, неприятно, не хочется, но на данный момент у вас есть друг-гарант и нет серьезных доказательств, после чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно, и не будет друга-гаранта и больше полномочий. И самое лучшее будет... это если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Впоследствии журналисты выяснили, кто такая "гадалка Ермака". Ею оказалась 51-летняя Вероника Аникиевич, называющая себя консультантом по астрологии. Ее отец является гражданином РФ и, скорее всего, проживает на оккупированных территориях.

