13 мая 2026, 19:10

"Яичная атака" под ВАКС: неизвестный пытался попасть в Ермака

Фото: ОП
После заседания в Высшего антикоррупционного суда неизвестный мужчина бросил два яйца в бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, однако не попал

Видео инцидента обнародовал корреспондент издания "Телеграф", передает RegioNews .

После этого мужчина начал выкрикивать оскорбления в адрес Ермака. Сам он на ситуацию спокойно отреагировал.

С ним общаются правоохранители и журналисты.

Решение о мере пресечения Ермаку в ВАКС объявят утром 14 мая.

Напомним, что 13 мая в Высшем антикоррупционном суде продолжили рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку .

Накануне Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, по которому ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Общественного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

