Смертельное ДТП в Житомирской области: авто перевернулось в пруд

Авария произошла 13 мая около 07:00 в селе Бежев на Черняховщине. К сожалению, есть погибшие

Предварительно водитель ВАЗ не справился с управлением. В результате машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась в пруд. В результате ДТП погибли водитель и его трое пассажиров.

"Следователи ГУНП в Житомирской области начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств трагедии", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево . В селе Выдерта 18-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм водитель и 17-летний пассажир погибли на месте.