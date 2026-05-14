23:40  13 мая
Певица Елена Тополя откровенно рассказала, почему не хочет ехать на Евровидение
14 мая 2026, 07:36

Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников
На протяжении ночи Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, еще троим женщинам оказали помощь на месте.

В Фастовском районе травмирована 41-летняя женщина, медпомощь ей оказали на месте.

Последствия обстрелов зафиксированы в шести районах области.

  • Бучанский: возник пожар на складе, сгорели два автомобиля.
  • Бориспольский: повреждены многоэтажка, частный дом, хозяйственные постройки, предприятие и шесть автомобилей.
  • Обуховский: зафиксировано повреждение трех частных домов.
  • Броварской: повреждены три частных дома, автомобиль и территория предприятия.
  • Фастовский: поврежден многоэтажный дом.
  • Белоцерковский: один частный дом.

На местах попадания продолжается ликвидация пожаров, работают все оперативные службы. Власти совместно с громадами организуют помощь жителям, чье жилье было повреждено.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.

