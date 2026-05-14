Иллюстративное фото: из открытых источников

На протяжении ночи Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, еще троим женщинам оказали помощь на месте.

В Фастовском районе травмирована 41-летняя женщина, медпомощь ей оказали на месте.

Последствия обстрелов зафиксированы в шести районах области.

Бучанский: возник пожар на складе, сгорели два автомобиля.

Бориспольский: повреждены многоэтажка, частный дом, хозяйственные постройки, предприятие и шесть автомобилей.

Обуховский: зафиксировано повреждение трех частных домов.

Броварской: повреждены три частных дома, автомобиль и территория предприятия.

Фастовский: поврежден многоэтажный дом.

Белоцерковский: один частный дом.

На местах попадания продолжается ликвидация пожаров, работают все оперативные службы. Власти совместно с громадами организуют помощь жителям, чье жилье было повреждено.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.