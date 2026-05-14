Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
На протяжении ночи Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали, еще троим женщинам оказали помощь на месте.
В Фастовском районе травмирована 41-летняя женщина, медпомощь ей оказали на месте.
Последствия обстрелов зафиксированы в шести районах области.
- Бучанский: возник пожар на складе, сгорели два автомобиля.
- Бориспольский: повреждены многоэтажка, частный дом, хозяйственные постройки, предприятие и шесть автомобилей.
- Обуховский: зафиксировано повреждение трех частных домов.
- Броварской: повреждены три частных дома, автомобиль и территория предприятия.
- Фастовский: поврежден многоэтажный дом.
- Белоцерковский: один частный дом.
На местах попадания продолжается ликвидация пожаров, работают все оперативные службы. Власти совместно с громадами организуют помощь жителям, чье жилье было повреждено.
Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.