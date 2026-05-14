Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА
В ночь на 14 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), РФ продолжила атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основное направление удара – Киев.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 731 средство воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА:
- 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал";
- 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" (2 ед.), дронов-имитаторов типа "Пародия".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400
- 652 БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 18 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА.
Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.
Киевская область также находилась под ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры.