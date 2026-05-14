14 мая 2026, 08:09

Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 14 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), РФ продолжила атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киев.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 731 средство воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал";
  • 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 35 крылатых ракет Х-101;
  • 675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" (2 ед.), дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:

  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400
  • 652 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 18 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА.

атака на Украину 14 мая 2026 года

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев. Повреждены дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах города. Известно об одном погибшем человеке и пострадавших.

Киевская область также находилась под ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Украина война обстрелы беспилотники ракетный удар ПВО
