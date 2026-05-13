Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики
13 мая 2026, 14:07

Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах

Трамп и Си встречаются после нескольких перенесенных дат. Трамп – не в лучшей позиции, потому что обременен Ираном. Си – тоже не в идеальных условиях
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Экономика России все-таки проседает. Мобилизационный ресурс тоже начинает хромать на две ноги. И параллельно Украина наращивает способность для ударов вглубь территории России.

Здесь важно, что за эти годы с 22-го меняется даже не экономические показатели, сколько психологические. Парад был предтечей. И когда мы говорим о войне на истощение, этот психологический фактор может влиять как можно лучше. Причем в обе стороны.

В прошлом году один из главных идеологов Кремля Владислав Сурков в интервью французскому изданию сказал, что расширение "русского мира" даже в режиме "геополитического одиночества" – это органический процесс. Как и разделение Украины. Но в этом же интервью он говорит, что Москве главное – "не надорваться".

И вот этот момент, похоже, все же наступает. Правильно, но прогнозируемо.

Как бы то ни было, мы двигаемся к траектории "Минска-3". По сути, органическая заморозка, которая будет приправлена долгим процессом согласования документов и снижения военной активности по линии столкновения.

По сути, сейчас Путин из-за потенциальной эскалации уже борется не за капитуляцию Украины, а за пункты, которые не дадут ему непосредственно потерять статус царя. Ибо кто будет ориентироваться на вождя, который за пять лет только ухудшил концептуальное восприятие России в мире и ее стратегические позиции? А они явно ухудшились. Из этой проблематичной ямы годами нужно будет выбираться. И вдобавок – вкладываться в захваченные регионы, чтобы не поднять внутренних бунтов.

Психологически признать поражение Путин не может. Но и тянуть ношу, которую он на себя свалил, уже тоже не очень-то может. Потому что стратегически Россия, несмотря на заявленное в 2007 году желание, так и не смогла быть участницей новой Ялты.

А вот настоящая "Ялта" на этой неделе будет проходить в Пекине. Куда, конечно, Россию не звали. Трамп и Си встречаются после нескольких перенесенных дат. Трамп – не в лучшей позиции, потому что обременен Ираном. Си – тоже не в идеальных условиях, потому что прогнозируемое китайское "экономическое чудо" из-за региональных обострений в мире не позволяет стать экономикой номер один.

И поэтому на повестке дня сразу будет много пунктов, которые должны сбалансировать не только двусторонние отношения, но и подготовку к удовлетворяющим обе стороны сценариям. И это Иран, Украина и Тайвань.

Не буду расписывать, насколько каждый из этих кейсов сейчас раздражитель для мировой экономики, здесь все понятно. Единственное, что сейчас заслуживает внимания – насколько осторожный Китай готов полноценно включиться в эти сценарии. Ибо для Пекина каждый из них – это об имиджевых и финансовых рисках.

Для США сейчас это о тактических победах, которые Белый Дом будет продавать на выборах в Конгресс. И здесь, подозреваю, главным фактором, который может не улучшить, а наоборот обострить и без того критические темы, будет характерная линия поведения Трампа. Когда он в какой-то момент не сможет переступить через собственное эго.

В общем, эта встреча действительно может стать исторической, если не превратится в соревновательный процесс за право диктовать условия.

