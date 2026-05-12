12 мая 2026, 12:35

Адвокат Ермака: подозрение по делу о легализации 460 млн грн безосновательно

Фото: Bloomberg
Адвокат бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Фомин заявил, что считает подозрение своему клиенту по делу о легализации 460 миллионов гривен во время элитного строительства под Киевом безосновательным

Об этом он сказал в эфире "Суспильного", передает RegioNews.

По словам адвоката, сторона защиты не видит оснований для предъявления уголовных претензий Ермаку и отрицает его причастность к вероятной схеме отмывания средств.

"Не надо быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-то строительстве? По-моему, эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением", – заявил Фомин.

Он также добавил, что сообщение о подозрении стало для защиты неожиданностью.

Кроме того, адвокат опроверг связь Ермака с так называемыми "пленками Миндича", заявив, что не понимает, о каких именно записях идет речь, а также подверг сомнению их достоверность.

"Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к любым пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-нибудь, хоть раз?", – подчеркнул Фомин.

Напомним, НАБУ и САП 11 мая вечером провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября 2025 года. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента.

