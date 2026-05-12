Ермак прокомментировал первое судебное заседание по своему делу

Фото: Андрей Ермак/телеграмм

Адвокат и бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 12 мая состоялось первое судебное заседание по делу, в рамках которого ему сообщили о подозрении

Об этом он сообщил в телеграмме, передает RegioNews .

По словам Ермака, он вместе с адвокатами ознакомляется с материалами производства.

"Уже после первого ознакомления могу повторить то, что сказал журналистам: сообщение о подозрении необоснованно", — заявил он.

Ермак подчеркнул, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

"Как адвокат с более чем 30-летним стажем, я всегда руководствовался законом. И сейчас так же буду защищать свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины", — написал он.

Также он заявил о якобы давлении на правоохранительные органы.

"В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить мне сообщение о подозрении, — отметил Ермак.

Он добавил, что остается в Украине, продолжит адвокатскую деятельность и планирует в дальнейшем помогать военным и бывшим пленникам.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Судебное заседание началось 12 мая в 16.00. Однако сразу сообщалось, что мера пресечения Ермаку не выберут сегодня, ведь ознакомление с делом может быть длиннее.