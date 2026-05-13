08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
08:21  13 мая
"Теплое место" за $8 тысяч: в Хмельницкой области продавали службу в тылу
07:46  13 мая
Сумщина под атакой: в результате удара дрона ранен 13-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
13 мая 2026, 09:13

Сколько людей нужно фронту на самом деле: математика войны без иллюзий

13 мая 2026, 09:13
Читайте також українською мовою
Омрияни "сроки службы" – это чистая, строгая математика. Нет смысла кричать или плакать
Омрияни "сроки службы" – это чистая, строгая математика. Нет смысла кричать или плакать
Иллюстративное фото: AP/Evgeniy Maloletka
Читайте також
українською мовою

Государство здесь будет максимально жестким: пока не будет четко и без сомнений определен момент, когда нас могут безопасно отпустить, без катастрофических последствий для фронта – нас не отпустят.

А когда можно будет отпустить? Тогда, когда будет понятно, что количество людей на фронте, в реальной войне ДОСТАТОЧНО.

Как вы уже почувствовали, именно этот момент – определение ДОСТАТОЧНОГО количества численностей сил обороны – является наиболее слабым и неуверенным звеном.

Почему? Потому что военная система сама никогда не насытится людьми. Сколько ей не дай – будет мало.

Поставьте себя на место любого командира. Представьте, что вам поставляют бесплатных исполнителей ваших задач. Бесплатных, потому что руководитель не ограничен никакими бюджетами на их содержание.

Каждый дополнительный боец, если он не алкозависим или болен – это чистый плюс к вашим, как руководителю, возможностям. И вот такой ресурс для выполнения задач вам предлагают ограничить. Сможете ли вы избежать искушения завысить свою потребность в людях? Что здесь является критерием ДОСТАТНОСТИ количества людей? К примеру, для обороны нужно меньше людей, чем для наступления...

Поэтому четкие сроки службы – это может быть только акт политической воли. Который никогда не родится в рамках какого-нибудь отдельного министерства или даже целого Кабмина. Нужен кто-то, кто не будет спрашивать исполнителей их мнение, а просто будет рубить с плеча.

Это может быть решение только одного человека – Верховного главнокомандующего. Убедить его можно по-доброму, цифрами: расписанием, каким РЕАЛЬНЫМ количеством людей на фронте за последние годы добивалась своих результатов наша армия. Или – как обычно, большим и громким общественным запросом.

Но до этого ли сейчас нашему обществу? Осознает ли оно, что от сроков службы зависит живучесть войска, а от живучести войска – все остальное?

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война армия сроки главнокомандующий ВСУ фронт служба в армии
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Гибель ребенка в Киевской области: водителю грузовика сообщили о подозрении
13 мая 2026, 09:58
В Полтаве после удара БпЛА насосные станции водоканала перевели на генераторы
13 мая 2026, 09:51
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
13 мая 2026, 09:47
Последствия обстрелов Черниговщины: под ударом дома, школы и админздания
13 мая 2026, 09:35
Утренняя атака на Херсон: четверо пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии
13 мая 2026, 09:26
В Сумской области из-за вражеского удара возник пожар в гаражном кооперативе
13 мая 2026, 08:57
На Харьковщине за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей
13 мая 2026, 08:55
Силы ПВО обезвредили 111 из 139 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
13 мая 2026, 08:49
1,9 промилле за рулем: в Черкассах военный устроил смертельное ДТП
13 мая 2026, 08:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Все блоги »