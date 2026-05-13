Сколько людей нужно фронту на самом деле: математика войны без иллюзий

Омрияни "сроки службы" – это чистая, строгая математика. Нет смысла кричать или плакать

Государство здесь будет максимально жестким: пока не будет четко и без сомнений определен момент, когда нас могут безопасно отпустить, без катастрофических последствий для фронта – нас не отпустят.

А когда можно будет отпустить? Тогда, когда будет понятно, что количество людей на фронте, в реальной войне ДОСТАТОЧНО.

Как вы уже почувствовали, именно этот момент – определение ДОСТАТОЧНОГО количества численностей сил обороны – является наиболее слабым и неуверенным звеном.

Почему? Потому что военная система сама никогда не насытится людьми. Сколько ей не дай – будет мало.

Поставьте себя на место любого командира. Представьте, что вам поставляют бесплатных исполнителей ваших задач. Бесплатных, потому что руководитель не ограничен никакими бюджетами на их содержание.

Каждый дополнительный боец, если он не алкозависим или болен – это чистый плюс к вашим, как руководителю, возможностям. И вот такой ресурс для выполнения задач вам предлагают ограничить. Сможете ли вы избежать искушения завысить свою потребность в людях? Что здесь является критерием ДОСТАТНОСТИ количества людей? К примеру, для обороны нужно меньше людей, чем для наступления...

Поэтому четкие сроки службы – это может быть только акт политической воли. Который никогда не родится в рамках какого-нибудь отдельного министерства или даже целого Кабмина. Нужен кто-то, кто не будет спрашивать исполнителей их мнение, а просто будет рубить с плеча.

Это может быть решение только одного человека – Верховного главнокомандующего. Убедить его можно по-доброму, цифрами: расписанием, каким РЕАЛЬНЫМ количеством людей на фронте за последние годы добивалась своих результатов наша армия. Или – как обычно, большим и громким общественным запросом.

Но до этого ли сейчас нашему обществу? Осознает ли оно, что от сроков службы зависит живучесть войска, а от живучести войска – все остальное?