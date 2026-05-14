Ночью 14 мая враг более 10 раз атаковал Днепропетровск, используя артиллерию и беспилотники. Под удар попали Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине от обстрелов страдали Никополь, а также Красногригорьевская и Марганецкая громады. Там зафиксированы повреждения частных домов.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района в результате атаки горел частный дом.

Информации о пострадавших сейчас нет.

Напомним, ночью Киевская область находилась под массированным ударом вражеских дронов и ракет. Враг атаковал мирные населенные пункты, целясь в дома и объекты гражданской инфраструктуры.