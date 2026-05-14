Известная украинская журналистка откровенно рассказала о замершей беременности

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущая "Завтрака 1+1" Валентина Хамайко рассказала, что забеременела, но, к сожалению, выносить ребенка не удалось: плод замер. Это совпало с еще одной трагедией: муж Валентины, военный и бизнесмен Андрей Онистрат, потерял сына на фронте.

По ее словам, мужчина очень тяжело переживал потерю, поэтому она не решалась рассказать ему о случившемся, чтобы "не добивать" его еще одной страшной новостью. Тогда говорит ведущая, между ними было непростое общение.

Валентина признается, что в тот период чувствовала себя опустошенной, одинокой и растерянной. Она долго никому не рассказывала о пережитом, потому что боялась непонимания и того, что не получит нужной поддержки.

Сейчас она уже говорит об этой потере открыто. По ее словам, она решилась это сделать не только для себя, но и для других женщин, проходящих через нечто подобное: чтобы они знали, что они не одиноки.

Напомним, ранее известный ведущий Слава Демин рассказал, что пережил потерю ребенка. Он признался, что было трудно сдерживать свои чувства, чтобы не пугать любимую.