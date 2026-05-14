14 мая 2026, 00:50

Известная украинская журналистка откровенно рассказала о замершей беременности

Фото из открытых источников
Валентина Хамайко впервые откровенно рассказала о личной трагедии. По словам ведущей, она пережила замершую беременность

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущая "Завтрака 1+1" Валентина Хамайко рассказала, что забеременела, но, к сожалению, выносить ребенка не удалось: плод замер. Это совпало с еще одной трагедией: муж Валентины, военный и бизнесмен Андрей Онистрат, потерял сына на фронте.

По ее словам, мужчина очень тяжело переживал потерю, поэтому она не решалась рассказать ему о случившемся, чтобы "не добивать" его еще одной страшной новостью. Тогда говорит ведущая, между ними было непростое общение.

Валентина признается, что в тот период чувствовала себя опустошенной, одинокой и растерянной. Она долго никому не рассказывала о пережитом, потому что боялась непонимания и того, что не получит нужной поддержки.

Сейчас она уже говорит об этой потере открыто. По ее словам, она решилась это сделать не только для себя, но и для других женщин, проходящих через нечто подобное: чтобы они знали, что они не одиноки.

Напомним, ранее известный ведущий Слава Демин рассказал, что пережил потерю ребенка. Он признался, что было трудно сдерживать свои чувства, чтобы не пугать любимую.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
