Костюм за 250 тысяч: Ермак пришел в суд в "лакшери" образе

Фото из открытых источников
Андрей Ермак недавно получил подозрение от НАБУ и САП в легализации средств. При этом журналисты обратили внимание на его одежду, в которой он пришел в суд

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В Высший антикоррупционный суд Андрей Ермак пришел в костюме бренда Tom Ford за 4990 евро (по актуальному курсу НБУ — 257 484 гривен).

Также на руке у бывшего главы Офиса президента Украины заметили часы Casio G-SHOCK Classic GM-2100. Его стоимость стартует от 220 долларов (9000 гривен).

Даже без учета цены на обувь и рубашку, "образ" Андрея Ермака в суд стоит более 200 тысяч гривен.

Согласно декларации Андрея Ермака за 2025 год, его заработная плата составляла 53 3735 гривен, не считая премий и компенсации за неиспользованный отпуск.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

НАБУ Андрей Ермак САП
