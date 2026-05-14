За прошедшие сутки оккупанты нанесли 973 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг использовал различные виды вооружения для атак:

Авиационные удары: войска РФ совершили 38 ударов по Камышевахе, Малокатериновке, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке и другим населенным пунктам.

Дроны: 654 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Новониколаевку, Степногорск, Гуляйполе и ряд других громад.

РСЗО: зафиксировано 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Новояковловке, Степногорску, Приморскому и Новоданиловке.

Артиллерия: 275 ударов пришлись по Беленькому, Орехову, Гуляйполю, Зализничному и другим селам области.

В результате атаки по Запорожскому району погиб один человек.

В общей сложности поступило 58 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 13 мая РФ совершила масштабную атаку на объекты железной дороги по всей стране. Под ударом оказались депо, мосты и узловые станции в семи областях.