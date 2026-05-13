13 мая 2026, 23:40

Певица Елена Тополя откровенно рассказала, почему не хочет ехать на Евровидение

Фото из открытых источников
Певица Елена Тополь в 2010 году представляла Украину на Евровидении в Норвегии. Она откровенно рассказала, согласилась бы представить страну снова

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В 2010 году Елена тополь под псевдонимом Alyosha завоевала для Украины 9 место в финале Евровидения. При этом она призналась, что был и отрицательный опыт. В частности это касается финансов.

На вопрос, согласилась ли бы артистка поехать на Евровидение снова, она ответила "да", но только в случае, если бы было достаточно спонсоров и меценатов.

"Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда, это было 450 тысяч долларов", – говорит Елена Тополя.

Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказывала, что когда она выступала на Евровидении, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Злата призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.

Также LELÉKA, которая представляет Украину на конкурсе, в этом году рассказывала, сколько стоит ее выступление.

