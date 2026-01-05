12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 12:00

Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента

05 января 2026, 12:00
Читайте також українською мовою
Фото: AFP/Ed Jones
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно указу №14/2026, Сергей Кислиц назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Документ вступил в силу со дня опубликования, 5 января 2026 года.

Детали относительно обязанностей нового заместителя и влияния назначения на работу ОП пока не раскрываются.

Сергей Кислица: что о нем известно

Сергей Олегович Кислица – украинский карьерный дипломат и государственный служащий.

Родился 15 августа 1969 года в Киеве.

Образование: магистр международного права, окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Карьера: опыт работы в дипломатической службе – с 1992 года; занимал разные должности в Министерстве иностранных дел и украинских представительствах за рубежом, в частности в США и Европе.

Ключевые должности:

  • заместитель Министра иностранных дел Украины (2014-2019);
  • постоянный представитель Украины при ООН (2019-2024);
  • с 13 февраля 2025 года – Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

Во время работы в ООН активно представлял позицию Украины по войне с Россией и выступал с важными политическими заявлениями на международной арене.

Кислица имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, владеет несколькими языками, включая английский и французский.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Ранее президент также анонсировал назначение новых председателей ОГА в 5 областях, а именно в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Он подчеркнул, что круг кандидатур определен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина назначение Офис президента должность указ Сергей Кислица
Буданов поддерживал прямые контакты с командой Трампа параллельно с Ермаком – УП
05 января 2026, 09:57
Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ
05 января 2026, 08:05
Стало известно, кто будет управлять Полтавской ОВА
04 января 2026, 17:50
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Зеленский временно назначил нового главу СБУ
05 января 2026, 14:33
Харьков под обстрелом: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру пятью ракетами
05 января 2026, 14:22
Стало известно, кто может возглавить СБУ после Малюка
05 января 2026, 13:56
Малюк больше не возглавляет СБУ, но получил новые задачи от Зеленского
05 января 2026, 13:28
В Днепре во время тревоги раздались взрывы: Shahed зацепился за провода
05 января 2026, 12:59
Бывшая министерка Канады стала советницей президента Зеленского
05 января 2026, 12:40
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
05 января 2026, 12:24
Киев под обстрелом РФ: количество пострадавших возросло до четырех человек
05 января 2026, 11:37
Только 10% украинцев поддерживают выборы во время войны – опрос
05 января 2026, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »