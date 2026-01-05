Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента
Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента
Об этом сообщает RegioNews.
Согласно указу №14/2026, Сергей Кислиц назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Документ вступил в силу со дня опубликования, 5 января 2026 года.
Детали относительно обязанностей нового заместителя и влияния назначения на работу ОП пока не раскрываются.
Сергей Кислица: что о нем известно
Сергей Олегович Кислица – украинский карьерный дипломат и государственный служащий.
Родился 15 августа 1969 года в Киеве.
Образование: магистр международного права, окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.
Карьера: опыт работы в дипломатической службе – с 1992 года; занимал разные должности в Министерстве иностранных дел и украинских представительствах за рубежом, в частности в США и Европе.
Ключевые должности:
- заместитель Министра иностранных дел Украины (2014-2019);
- постоянный представитель Украины при ООН (2019-2024);
- с 13 февраля 2025 года – Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
Во время работы в ООН активно представлял позицию Украины по войне с Россией и выступал с важными политическими заявлениями на международной арене.
Кислица имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, владеет несколькими языками, включая английский и французский.
Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.
Ранее президент также анонсировал назначение новых председателей ОГА в 5 областях, а именно в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Он подчеркнул, что круг кандидатур определен.