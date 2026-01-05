Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента

Фото: AFP/Ed Jones

Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно указу №14/2026, Сергей Кислиц назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Документ вступил в силу со дня опубликования, 5 января 2026 года.

Детали относительно обязанностей нового заместителя и влияния назначения на работу ОП пока не раскрываются.

Сергей Кислица: что о нем известно

Сергей Олегович Кислица – украинский карьерный дипломат и государственный служащий.

Родился 15 августа 1969 года в Киеве.

Образование: магистр международного права, окончил Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Карьера: опыт работы в дипломатической службе – с 1992 года; занимал разные должности в Министерстве иностранных дел и украинских представительствах за рубежом, в частности в США и Европе.

Ключевые должности:

заместитель Министра иностранных дел Украины (2014-2019);

постоянный представитель Украины при ООН (2019-2024);

с 13 февраля 2025 года – Первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

Во время работы в ООН активно представлял позицию Украины по войне с Россией и выступал с важными политическими заявлениями на международной арене.

Кислица имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, владеет несколькими языками, включая английский и французский.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Ранее президент также анонсировал назначение новых председателей ОГА в 5 областях, а именно в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. Он подчеркнул, что круг кандидатур определен.