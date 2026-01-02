14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
13:13  02 января
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
02 января 2026, 13:45

Офис Президента возглавит Кирилл Буданов

02 января 2026, 13:45
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства", – написал президент.

По словам Зеленского, Буданов имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов.

Президент поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства.

Напомним, ранее были названы, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента. В частности, речь шла о первом вице-премьере, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

30 декабря 2025
07 августа 2025
