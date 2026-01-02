Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач нашего государства", – написал президент.
По словам Зеленского, Буданов имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов.
Президент поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства.
Напомним, ранее были названы, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента. В частности, речь шла о первом вице-премьере, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.
Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.
По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.
