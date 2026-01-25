Єрмак повертається до адвокатської практики після звільнення з ОП
Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак поновив право на заняття адвокатською діяльністю
Про це пише "Українська правда" із посиланням на Національну асоціацію адвокатів України, передає RegioNews.
Зазначається, що відповідне рішення набрало чинності з 23 січня 2026 року на підставі заяви адвоката та відповідно до п.1 ч.4 ст.31 закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента – з 11 лютого 2020 до 28 листопада 2025 року.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Єрмак отримав у грудні 1995 року.
Нагадаємо, 29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.
15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.
Звільнення Єрмака: що відомо
Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.
Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року