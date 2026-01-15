Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком

иллюстративное фото: из открытых источников

Генеральный директор НАБУ Семен Кривонос встречался экс-руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в день, когда народные депутаты голосовали за законопроект о независимости Бюро

Об этом Кривонос заявил во время заседания временной следственной комиссии, передает RegioNews.

"Одна встреча. Это было, по-моему, в день голосования о восстановлении (независимости НАБУ и САП – ред.)", – уточнил глава НАБУ.

По его словам, Ермак обсудил с ним необходимость исправить ситуацию, сложившуюся с Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

При этом, как уточнил Кривонос, инициатором встречи был бывший глава Офиса.

