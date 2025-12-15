11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 08:24

За нардепку Скороход внесли заставу – оплатили "треті особи"

15 грудня 2025, 08:24
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Новини/Поліна Паламарчук
Читайте также
на русском языке

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу у три мільйони 28 тисяч гривень. Вона перебуває у Києві з електронним браслетом

Цю інформацію Суспільному підтвердив адвокат Олег Бургела, передає RegioNews.

Раніше видання повідомило, що Скороход вийшла із СІЗО, але згодом уточнило, що вона не була під арештом.

За словами адвоката, заставу внесли треті особи 12 грудня після обіду. Хто саме оплатив суму, не уточнюється.

Сама Скороход у суді заявляла, що не має таких грошей. Адвокат уточнив, що внесені кошти не належать народній депутатці.

Наразі Бургела вже оскаржив запобіжний захід. Захист просить суд зменшити суму застави та скасувати електронний браслет, аргументуючи це тим, що депутатка не обмежена у пересуванні Україною.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – зазначив адвокат.

Наступне засідання у Вищому антикорупційному суді, де розглядатимуть арешт майна депутатки, заплановане на 15 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня народній депутатці обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн в якості застави.

Що відомо про справу

5 грудня представники НАБУ та СБУ провели обшук у житлі Анни Скороход і оголосили їй підозру у вимаганні хабаря в складі групи осіб. За даними слідства, депутатка нібито організувала діяльність злочинного угрупування, яке запропонувало бізнесмену за 250 тисяч доларів залагодити питання з РНБО про запровадження економічних санкцій щодо конкурентної компанії.

Як доказ справи, НАБУ та САП оприлюднили фрагмент приховано записаного відео, на якому нібито Скороход спілкується з чоловіком і пропонує йому передати кошти, обіцяючи видати дві розписки.

Депутатка заперечує свою причетність і заявляє, що запис є сфальсифікованим, насправді ж містить лише "вирвані з контексту" фрагменти. Втім, деталей про те, що відбувалося на відео за її версією, вона поки не розкрила, але пообіцяла зробити це згодом.

Скороход також вважає, що справа є "сфабрикованою для політичного тиску", метою якого було перешкодити її запланованій на 7 грудня поїздці на міжнародні зустрічі в США.

Журналісти з'ясували, що у цій справі є ще троє підозрюваних, один із яких – заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. Його вже затримано.

Хто така Анна Скороход

Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Окрім того, ім'я Скороход раніше згадувалося у так званих "плівках Міндіча", які публікував Центр протидії корупції. Під час слухання у справі іншого підозрюваного, Дмитра Басова, прокурор зачитав повідомлення від НАБУ, в якому фігурувала вимога, щоб Скороход або інша депутатка підготували депутатські запити.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд хабар НАБУ Київ СІЗО залог адвокат Анна Скороход
Коломойський залишиться під вартою до лютого 2026 року
12 грудня 2025, 07:39
Підозрюваний у корупції ексголова Луганської ОВА Гайдай справді підписав контракт із ЗСУ
11 грудня 2025, 17:59
Суд вирішив подальшу долю ексмера Одеси Труханова
10 грудня 2025, 17:08
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
Міфи про відключення світла
15 грудня 2025, 11:52
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »