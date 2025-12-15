За нардепку Скороход внесли заставу – оплатили "треті особи"

Фото: Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу у три мільйони 28 тисяч гривень. Вона перебуває у Києві з електронним браслетом

Цю інформацію Суспільному підтвердив адвокат Олег Бургела, передає RegioNews.

Раніше видання повідомило, що Скороход вийшла із СІЗО, але згодом уточнило, що вона не була під арештом.

За словами адвоката, заставу внесли треті особи 12 грудня після обіду. Хто саме оплатив суму, не уточнюється.

Сама Скороход у суді заявляла, що не має таких грошей. Адвокат уточнив, що внесені кошти не належать народній депутатці.

Наразі Бургела вже оскаржив запобіжний захід. Захист просить суд зменшити суму застави та скасувати електронний браслет, аргументуючи це тим, що депутатка не обмежена у пересуванні Україною.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", – зазначив адвокат.

Наступне засідання у Вищому антикорупційному суді, де розглядатимуть арешт майна депутатки, заплановане на 15 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня народній депутатці обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн в якості застави.

Що відомо про справу

5 грудня представники НАБУ та СБУ провели обшук у житлі Анни Скороход і оголосили їй підозру у вимаганні хабаря в складі групи осіб. За даними слідства, депутатка нібито організувала діяльність злочинного угрупування, яке запропонувало бізнесмену за 250 тисяч доларів залагодити питання з РНБО про запровадження економічних санкцій щодо конкурентної компанії.

Як доказ справи, НАБУ та САП оприлюднили фрагмент приховано записаного відео, на якому нібито Скороход спілкується з чоловіком і пропонує йому передати кошти, обіцяючи видати дві розписки.

Депутатка заперечує свою причетність і заявляє, що запис є сфальсифікованим, насправді ж містить лише "вирвані з контексту" фрагменти. Втім, деталей про те, що відбувалося на відео за її версією, вона поки не розкрила, але пообіцяла зробити це згодом.

Скороход також вважає, що справа є "сфабрикованою для політичного тиску", метою якого було перешкодити її запланованій на 7 грудня поїздці на міжнародні зустрічі в США.

Журналісти з'ясували, що у цій справі є ще троє підозрюваних, один із яких – заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. Його вже затримано.

Хто така Анна Скороход

Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Окрім того, ім'я Скороход раніше згадувалося у так званих "плівках Міндіча", які публікував Центр протидії корупції. Під час слухання у справі іншого підозрюваного, Дмитра Басова, прокурор зачитав повідомлення від НАБУ, в якому фігурувала вимога, щоб Скороход або інша депутатка підготували депутатські запити.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського