Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народного депутата Анны Скороход. Согласно решению суда, ей разрешили внести залог в размере 3 млн. 28 тысяч гривен. Кроме того, на подозреваемую возложены процессуальные обязанности, предусматривающие выполнение определенных требований следствия. Первоначально прокуратура настаивала на залоге в размере 10,6 млн. грн.

Имя Скороход ранее упоминалось в так называемых пленках Миндича, которые публиковал Центр противодействия коррупции. Во время слушания по делу другого подозреваемого Дмитрия Басова прокурор зачитал сообщение от НАБУ, в котором фигурировало требование, чтобы Скороход или другая депутат подготовили депутатские запросы.

Сама нардепка заявила, что такие действия могут расцениваться как давление на оппозицию и попытку ограничить ее политическую деятельность из-за принципиальной позиции. В соцсетях Скороход сообщала об обысках в своем доме и подчеркивала, что ей нечего скрывать.

Ранее НАБУ и САП в сотрудничестве со Службой безопасности Украины сообщали о разоблачении преступной группы, возглавляемой народным депутатом. Продолжаются первоочередные следственные действия, детали дела пока уточняются.

Согласно информации источников УП, ранее обыски проводились в жилье Анны Скороход. Установлено, что парламентарий вместе с сообщниками могла потребовать от предпринимателя $250 тыс. Детали и дальнейшее развитие событий будут обнародованы после завершения следственных действий.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.