В Запорожье был задержан российский агент. Он получал деньги за выполнение разных задач для россиян

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что этот мужчина раньше был судим. Он поддерживал связки с вражескими спецслужбами и получал 500-700 долларов за выполнение задач. В частности, это повреждение автомобилей военных, поджоги, предоставление координат мест дислокации подразделений Сил безопасности и обороны.

Одну из таких задач он поручил 45-летнему жителю Запорожья. Он должен был изрезать колеса военного авто, а сам агент собирался это снять на камеру и отчитываться кураторам.

"Ночью оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции задержали 45-летнего мужчину с поличным. Впоследствии, совместно с работниками отделения №1 Запорожского районного управления полиции и следователями областного управления СБУ, задержали и его куратора - ранее судимого жителя", - сообщили в полиции.

