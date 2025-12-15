14:45  15 декабря
Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 13:45

Поджигал автомобили и передавал данные ВСУ: в Запорожье разоблачили российского агента, зарабатывавшего у россиян

15 декабря 2025, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожье был задержан российский агент. Он получал деньги за выполнение разных задач для россиян

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что этот мужчина раньше был судим. Он поддерживал связки с вражескими спецслужбами и получал 500-700 долларов за выполнение задач. В частности, это повреждение автомобилей военных, поджоги, предоставление координат мест дислокации подразделений Сил безопасности и обороны.

Одну из таких задач он поручил 45-летнему жителю Запорожья. Он должен был изрезать колеса военного авто, а сам агент собирался это снять на камеру и отчитываться кураторам.

"Ночью оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции задержали 45-летнего мужчину с поличным. Впоследствии, совместно с работниками отделения №1 Запорожского районного управления полиции и следователями областного управления СБУ, задержали и его куратора - ранее судимого жителя", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Запорожская область поджигатели
В Чернигове судили мужчину, пытавшегося поджечь авто ВСУ
15 декабря 2025, 12:35
Погибший и раненые: в Житомире будут судить подростков, устроивших теракт
12 декабря 2025, 13:55
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Зеленский не принял предложение американцев о выводе войск из Донбасса
15 декабря 2025, 16:29
Бросал кирпич в военных ТЦК: в Харькове судили мужчину, который угрожал военным ножом
15 декабря 2025, 16:15
В ЕС заявили, что войну РФ против Украины нужно завершить до 24 февраля
15 декабря 2025, 15:59
Во Львовской области молодой человек избил военного: нападавшего задержали
15 декабря 2025, 15:34
Елки, гирлянды и сладости: сколько стоят новогодние праздники на Днепропетровщине
15 декабря 2025, 15:21
В Донецкой области задержали дилера, который пытался продавать наркотики военным
15 декабря 2025, 15:07
Продолжение инвалидности за 2500 долларов: во Львовской области будут судить чиновника больницы
15 декабря 2025, 14:46
Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
15 декабря 2025, 14:45
"Шаг" вместо копейки: финансовый комитет Рады поддержал инициативу НБУ
15 декабря 2025, 14:35
На Полтавщине мужчина убил сожительницу и держал тело в доме три месяца
15 декабря 2025, 14:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »