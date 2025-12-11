17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 17:59

Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ

11 декабря 2025, 17:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай присоединился к Силам обороны

Как передает RegioNews, об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответ на запрос LIGA.net.

В ведомстве отметили, что Гайдай подписал контракт 12 ноября.

Его статус в уголовном производстве – подозреваемый. После ухода из-под стражи под залог он надлежаще выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.

Напомним, в начале августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на закупку дронов и РЭБ. Среди задержанных – экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Впоследствии его отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн. грн. Уже через несколько дней при подозреваемом в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Гайдае внесли залог.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
контрактная служба Гайдай Сергей Владимирович ВСУ НАБУ армия
НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы
10 декабря 2025, 16:14
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
"Это все фейк": депутат Скороход обвинила НАБУ во лжи
06 декабря 2025, 12:35
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
За время войны разминирована территория размером с целую область: более 258 тыс. взрывчаток ликвидировано
11 декабря 2025, 18:25
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Евро шокирует новым максимумом: с завтрашнего дня НБУ обновит курс
11 декабря 2025, 18:09
Завышение цен на электроэнергию: на Волыни за хищение средств судят руководителя шахты
11 декабря 2025, 17:55
В Сухопутных войсках объяснили, как военным в СОЧ вернуться на службу
11 декабря 2025, 17:35
В Киевской области Mercedes сбил женщину насмерть
11 декабря 2025, 17:35
Материальный ущерб на полмиллиона: в Ровенской области мужчины подожгли киоски на рынке
11 декабря 2025, 17:15
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
11 декабря 2025, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »