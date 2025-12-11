Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответ на запрос LIGA.net.

В ведомстве отметили, что Гайдай подписал контракт 12 ноября.

Его статус в уголовном производстве – подозреваемый. После ухода из-под стражи под залог он надлежаще выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.

Напомним, в начале августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на закупку дронов и РЭБ. Среди задержанных – экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Впоследствии его отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога в 10 млн. грн. Уже через несколько дней при подозреваемом в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Гайдае внесли залог.