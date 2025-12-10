Суд решил дальнейшую судьбу эксмера Одессы Труханова

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы, подозреваемому в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

"Прокуроры настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию", – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно имеющихся процессуальных рисков.

Напомним, что уголовное производство касается событий 30 сентября 2025 года, когда из-за ненадлежащей организации содержания и функционирования систем водоотвода была затоплена часть Одессы. В результате трагедии погибли 9 человек.