16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 17:08

Суд решил дальнейшую судьбу эксмера Одессы Труханова

10 декабря 2025, 17:08
иллюстративное фото: из открытых источников
Киевский апелляционный суд оставил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под домашним арестом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы, подозреваемому в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

"Прокуроры настаивали на необходимости сохранения жесткой меры пресечения, обоснованно доказав тяжесть последствий инкриминируемого правонарушения и риски препятствования досудебному расследованию", – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного разбирательства суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, согласившись с доводами стороны обвинения относительно имеющихся процессуальных рисков.

Напомним, что уголовное производство касается событий 30 сентября 2025 года, когда из-за ненадлежащей организации содержания и функционирования систем водоотвода была затоплена часть Одессы. В результате трагедии погибли 9 человек.

Труханов Геннадий Леонидович Одесса политика суд мера пресечения
Зеленского будут шантажировать пока он не согласится на перемирие и выборы
10 декабря 2025, 17:26
В Украину идут морозы до -12°С: где будет холоднее всего на следующей неделе
10 декабря 2025, 16:53
В Израиле пытались убить Тимура Миндича
10 декабря 2025, 16:52
Зеленский правильно отреагировал на упреки Трампа о выборах
10 декабря 2025, 16:45
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10 декабря 2025, 16:35
Бойца "Азова" Валерия Еремеева, попавшего в плен во время обороны Мариуполя, приговорили к 22 годам колонии строгого режима
10 декабря 2025, 16:31
НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы
10 декабря 2025, 16:14
В Украину попали опасные китайские чашки, — Госпродпотребслужба
10 декабря 2025, 16:05
На Тернопольщине столкнулись два грузовика
10 декабря 2025, 16:00
