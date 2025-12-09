19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 20:05

Народной депутатке Скороход избрали меру пресечения

09 декабря 2025, 20:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народной депутатке Анне Скороход избрали меру пресечения – более 3 млн грн в качестве залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Напомним, СБУ и НАБУ разоблачили народную депутат Анну Скороход на подстрекательстве к предоставлению взятки в $250 тыс.

По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за $250 тыс организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для помощника народной депутатки от политической партии "За будущее" Анны Скороход, определив залог в размере 1,5 млн гривен

