06 декабря 2025, 12:35

"Это все фейк": депутат Скороход обвинила НАБУ во лжи

06 декабря 2025, 12:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Народная депутат от партии «За будущее» Анна Скороход заявила, что после обысков НАБУ сфабриковало фотографии с деньгами

Как передает RegioNews, об этом она сообщила в своем видео.

Скороход уверяет, что НАБУ выложило в сеть "не соответствующую действительности информацию".

"Фото с деньгами, которые якобы были изъяты – это все фейк. И никаких денег изъято не было, также никаких денег у меня найдено не было", – заявила она, а затем показала свою квартиру, чтобы доказать, что интерьер со снимков отличается.

Представителей НАБУ депутатка назвала "просто лжецами".

Напомним, у нардепки Скороход проходили обыски. По данным источников УП в правоохранительных органах, парламентарша вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальная академия внутренних дел (правоведение).

В 2019-м избрана народной депутатом по мажоритарному округу № 93; сначала была в составе фракции Слуга народа, но уже в ноябре того же года ее исключили. С 2020 года - член депутатской группы "За будущее".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров ее фамилия фигурировала в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, в 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило по меньшей мере 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов относительно нардепов Верховной Рады IX созыва из-за коррупционных правонарушений.

