Пронин повторил фейки из неподтвержденной петиции для санкций против Порошенко – Уколов

В Верховном суде выяснили, что председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин в своем представлении на санкции против Петра Порошенко скопировал утверждения и вымышленные обвинения из петиции Олега Соловьева, не набравшей необходимых 25 тысяч подписей

Об этом пишет политолог и экс-народный депутат ВР Виктор Уколов, сообщает RegioNews.

По его словам, никаких миллионов, якобы выведенных за границу, о которых упоминал президент Владимир Зеленский, не существовало. По словам Уколова, Пронин фактически воспроизвел лживые утверждения из петиции Соловьева, содержавшей мифы черного пиара.

Петиция Соловьева появилась через месяц после регистрации петиции ЕС по поводу санкций против Андрея Портнова, которая собрала 25 тысяч подписей, но была проигнорирована тогда еще министром экономики Юлией Свириденко.

Уколов отметил, что после этого Портнов пообещал, что санкции будут применены против Порошенко, что и произошло через несколько месяцев. Обе петиции остаются доступными в Интернете.

Напомним, народные депутаты "Европейской Солидарности" уже несколько раз пытались узнать причины введения санкций против Петра Порошенко.

В феврале депутаты лично приходили в Госфинмониторинг. Однако к народным избранникам вызвали два наряда полиции. Оказалось, что руководитель ведомства Филипп Пронин в восьмидневной командировке. Его заместителя Богдана Корольчука тоже не было на месте.

Уже в июне на заседании Временной следственной комиссии ВР, занимающейся расследованием возможных противоправных действий представителей органов государственной власти, Пронин так и не смог четко объяснить, на основании каких документов президент Зеленский принял решение о санкциях против Порошенко.

10 декабря в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

