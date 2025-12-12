В ДТП на трассе Житомирской области погиб мотоциклист

Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
ДТП произошло днем 11 декабря на трассе "Киев – Чоп" возле села Новая Романовка в Звягельском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение автомобиля Volkswagen, за рулем которого находился 52-летний житель Житомира и мотоцикла Musstang.
К сожалению, от полученных травм мотоциклист – 49-летний житель Звягеля – погиб.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 9 декабря на Буковине легковушка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали пятеро юношей.
