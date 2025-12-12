В Черновцах двухлетний мальчик упал в 3-метровый канализационный колодец

Фото: ГСЧС Буковины

В Черновцах спасатели вытащили из трехметрового канализационного колодца двухлетнего мальчика. Ребенок не пострадал

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что мама с двухлетним сыном возвращались домой, когда мальчик внезапно побежал вперед и не заметил канализационную яму, упав в колодец глубиной до 3 метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью веревки спустились вниз, вытянув ребенка целым и невредимым.

Мальчик передан медикам для осмотра и оказания необходимой помощи.

Напомним, в Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся. Полиция выясняет происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство.