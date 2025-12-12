Пронін повторив фейки з непідтвердженої петиції для санкцій проти Порошенка – Уколов

Фото: fiu.gov.ua

У Верховному суді з'ясували, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у своєму поданні на санкції проти Петра Порошенка скопіював твердження та вигадані звинувачення з петиції Олега Соловйова, яка не набрала необхідних 25 тисяч підписів

передає RegioNews.

За його словами, жодних мільйонів, нібито виведених за кордон, про які згадував президент Володимир Зеленський, не існувало. За словами Уколова, Пронін фактично відтворив брехливі твердження з петиції Соловйова, що містила міфи чорного піару.

Петиція Соловйова з'явилася через місяць після реєстрації петиції ЄС щодо санкцій проти Андрія Портнова, яка зібрала 25 тисяч підписів, але була проігнорована тоді ще міністром економіки Юлією Свириденко.

Уколов зазначив, що після цього Портнов пообіцяв, що санкції застосують проти Порошенка, що і сталося через кілька місяців. Обидві петиції залишаються доступними онлайн.

Нагадаємо, народні депутати "Європейської Солідарності" вже декілька разів намагалися дізнатися причини запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

У лютому депутати особисто приходили до Держфінмоніторингу. Проте до народних обранців викликали два наряди поліції. Виявилося, що керівник відомства Філіп Пронін у восьмиденному відряджені. Його заступника Богдана Корольчука також не було на місці.

Вже у червні на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що займається розслідуванням можливих протиправних дій представників органів державної влади, Пронін так і не зміг чітко пояснити, на підставі яких документів президент Зеленський ухвалив рішення про санкції проти Порошенка.

10 грудня у Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

