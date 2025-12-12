Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения

Фото: Суспильне Чернигов

Полицейской, которая на служебном авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

Соответствующее решение вынес судья Деснянского районного суда Чернигова Богдан Крапивный.

Во время заседания задержанная рассказала, что управляла служебным авто и ехала на вызов по ДТП. По ее словам, проблесковые маячки работали, а звуковой сигнал она подавала трижды.

На вопрос судьи, почему сигнал постоянно не работал, полицейская объяснила, что люди часто не реагируют на него, но несколько коротких сигналов лучше срабатывают.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Дейнека ходатайствовал о мере пресечения без возможности внесения залога, аргументируя это риском побега и влияния на свидетелей. Защитница задержанной Леся Вертелецкая просила о домашнем аресте.

"Применено содержание под стражей, поскольку подозрение обосновано и существуют риски, на которые ссылалась сторона обвинения. Однако они не столь вероятны, чтобы запретить внесение залога. Размер залога обеспечивает выполнение этих рисков и гарантирует надлежащее процессуальное поведение", – объяснил судья.

Сергей Дейнека добавил, что прокуратура, вероятно, будет обращаться к апелляции.

Напомним, в Черниговской области полицейский автомобиль сбил двух пешеходов. Женщина получила травмы, а ребенок погиб. ДТП произошло в среду, 10 декабря, в городе Прилуки Черниговской области.

Ранее в Херсоне полицейский за рулем служебного автомобиля Renault Express сбил переходящего дорогу пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.