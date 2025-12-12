Украина может получить нового генпрокурора
Генеральный прокурор Руслан Кравченко якобы подал заявление об отставке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Василия Крутчака.
По его мнению, ситуация вокруг Руслана Кравченко – свидетельство того, что "увольнение Андрея Ермака не является бутафорским решением и приведет к кардинальным кадровым решениям".
"Разговоры о том, что Кравченко уволят до конца года, ведутся во властных кабинетах в течение последних двух недель", – отметил журналист.
Напомним, Руслан Кравченко стал новым генпрокурором в конце июня 2025 года. У него было 11 лет стажа работы в органах прокуратуры. До нового назначения он возглавлял Государственную налоговую службу, а раньше Киевскую областную военную администрацию.
