15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 13:25

Украина может получить нового генпрокурора

12 декабря 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Руслан Кравченко якобы подал заявление об отставке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Василия Крутчака.

По его мнению, ситуация вокруг Руслана Кравченко – свидетельство того, что "увольнение Андрея Ермака не является бутафорским решением и приведет к кардинальным кадровым решениям".

"Разговоры о том, что Кравченко уволят до конца года, ведутся во властных кабинетах в течение последних двух недель", – отметил журналист.

Напомним, Руслан Кравченко стал новым генпрокурором в конце июня 2025 года. У него было 11 лет стажа работы в органах прокуратуры. До нового назначения он возглавлял Государственную налоговую службу, а раньше Киевскую областную военную администрацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Руслан Кравченко генпрокурор прокуратура политика
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Судебное заседание по делу Коломойского снова отменили: названа причина
09 декабря 2025, 14:55
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Россияне атакуют Одессу баллистикой
12 декабря 2025, 16:15
Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине
12 декабря 2025, 16:09
Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство
12 декабря 2025, 15:55
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12 декабря 2025, 15:33
Удар россиян по АЗС в Харьковской области: в полиции показали последствия
12 декабря 2025, 15:26
Инвалидность за 3 тысячи: в Житомирской области разоблачили дельца, который обещал "помощь" военному
12 декабря 2025, 15:25
На Киевщине в доме нашли мертвыми супругов и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик в больнице
12 декабря 2025, 15:15
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
На Львовщине судили командира из-за СЗЧ пятерых военных
12 декабря 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »