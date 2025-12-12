Украина может получить нового генпрокурора

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Василия Крутчака.

По его мнению, ситуация вокруг Руслана Кравченко – свидетельство того, что "увольнение Андрея Ермака не является бутафорским решением и приведет к кардинальным кадровым решениям".

"Разговоры о том, что Кравченко уволят до конца года, ведутся во властных кабинетах в течение последних двух недель", – отметил журналист.

Напомним, Руслан Кравченко стал новым генпрокурором в конце июня 2025 года. У него было 11 лет стажа работы в органах прокуратуры. До нового назначения он возглавлял Государственную налоговую службу, а раньше Киевскую областную военную администрацию.