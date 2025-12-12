В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Как выяснилось, злоумышленники по указанию так называемого куратора изготовили самодельные дистанционные взрывные устройства и заложили их на маршруте патрулирования правоохранителей.

В результате первого взрыва погиб военнослужащий Нацгвардии и были травмированы еще два человека, среди которых его напарник и охранник строительной площадки, а в результате второго взрыва были ранены двое прибывших по вызову полицейских.

Террористами оказались трое мужчин в возрасте 23, 25 и 27 лет.

Напомним, 11 декабря в Дарницком районе столицы прогремели мощные взрывы. Пострадали несколько человек. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.