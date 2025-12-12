На Киевщине из-за отравления умер мужчина, две женщины – в больнице

Фото: полиция

В селе Хотов 9 декабря мужчина нашел родственников в доме без сознания. Он вызвал полицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли полиция, медики, спасатели и работники газовой службы. Несмотря на усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, 33-летний мужчина скончался в доме. Двух женщин 66 и 87 лет доставили в больницу.

По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стало пищевое отравление.

По данному факту открыто производство по ст. 115 УК (с пометкой "несчастный случай"). Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

