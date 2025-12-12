Погибший и раненые: в Житомире будут судить подростков, устроивших теракт

Фото: Нацполиция

В Житомире будут судить двух подростков. Они могут попасть за решетку на многие годы

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Самая трагедия произошла летом 2025 года. Недалеко от улицы Защитников Украины произошел взрыв. В результате один человек погиб, а еще один получил многочисленные ранения. Оказалось, что были причастны подростки.

Как выяснили стражи порядка, 17-летние парень и девушка работали на российских кураторов. Их завербовали, когда они искали "легкий заработок. Все нужные материалы они купили в местных магазинах и на рынках, часть компонентов – получили по почте. Впоследствии они установили взрывчатку, а также закрепили на дереве телефон с павербанком. Когда к указанному месту подошли двое мужчин, взрывчатка сдетонировала.

Также, по указаниям куратора, подростки распространяли в городе наркотические вещества. Во время обыска у них нашли 22 зип-пакета и бумажный сверток с психотропным веществом PVP, общим весом почти 18 граммов.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Теперь им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

