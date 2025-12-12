15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 13:55

Погибший и раненые: в Житомире будут судить подростков, устроивших теракт

12 декабря 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомире будут судить двух подростков. Они могут попасть за решетку на многие годы

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Самая трагедия произошла летом 2025 года. Недалеко от улицы Защитников Украины произошел взрыв. В результате один человек погиб, а еще один получил многочисленные ранения. Оказалось, что были причастны подростки.

Как выяснили стражи порядка, 17-летние парень и девушка работали на российских кураторов. Их завербовали, когда они искали "легкий заработок. Все нужные материалы они купили в местных магазинах и на рынках, часть компонентов – получили по почте. Впоследствии они установили взрывчатку, а также закрепили на дереве телефон с павербанком. Когда к указанному месту подошли двое мужчин, взрывчатка сдетонировала.

Также, по указаниям куратора, подростки распространяли в городе наркотические вещества. Во время обыска у них нашли 22 зип-пакета и бумажный сверток с психотропным веществом PVP, общим весом почти 18 граммов.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Теперь им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове был задержан агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

теракт полиция Житомирская область
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
