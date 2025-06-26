Глава Госфинмониторинга Пронин не смог объяснить, за что ввели санкции против Порошенко

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Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин не смог четко объяснить, на основании каких документов президент Зеленский принял решение о санкциях против пятого президента Петра Порошенко

Об этом сообщает прессслужба "Европейской Солидарности", передает RegioNews.

Соответствующие вопросы были подняты на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, которая занимается расследованием возможных противоправных действий представителей органов государственной власти.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к Пронину с требованием уточнить, каким образом формировалась доказательная база и были ли официальные материалы, обосновывающие применение санкций.

Впрочем, глава Госфинмониторинга не дал конкретных ответов.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что считает введенные против него санкции политически мотивированными.

Напомним, народные депутаты "Европейской Солидарности" уже не впервые пытаются выяснить причины введения санкций против Петра Порошенко.

В феврале депутаты лично приходили в Государственную службу финансового мониторинга. Однако к народным избранникам вызвали два наряда полиции. Выяснилось, что руководитель ведомства Филип Пронин находится в восьмидневной командировке. Его заместителя Богдана Корольчука также не было на месте.

В конце прошлого года Кабинет Министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филипа Пронина. В декабре 2024 года Кабмин назначил его главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

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