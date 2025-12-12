Фото: ГПСУ

Монеты, отчеканенные ориентировочно в IV-II веках до нашей эры, обнаружили пограничники в одном из пунктов пропуска в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Гражданка Украины, направляясь в Болгарию, пыталась перевезти монеты среди личных вещей.

Вероятно, монеты изготовлены из бронзы и могли обращаться на территории древнегреческого Пантикапея, Македонии и острова Родос. Никаких разрешительных документов на их вывоз за границу у женщины не было.

Коллекцию изъяли до решения суда. Экспертиза определит, составляют ли монеты культурную или историческую ценность.

