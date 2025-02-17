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17 февраля 2025, 20:49

Глава Госфинмониторинга Пронин засекретил причину введения санкций на Порошенко

17 февраля 2025, 20:49
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Фото: Европейская солидарность
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Депутаты Европейской солидарности пришли в Госфинмониторинг, чтобы узнать причины введения санкций против Петра Порошенко. Однако к ним, по словам Виктории Сюмар, вызвали два наряда полиции

Об этом сообщает прессслужба "Европейской Солидарности", передает RegioNews.

Народные депутаты "Европейской Солидарности" требуют от Госфинмониторинга объяснений санкций против Петра Порошенко. Депутаты самостоятельно пришли в Госфинмониторинг. Однако оказалось, что руководитель ведомства Филипп Пронин в восьмидневной командировке. Его заместитель Богдан Корольчук тоже не был на месте.

При этом по словам депутата Виктории Сюмар, когда они хотели как депутаты воспользоваться нормой закона о безотлагательном приеме, к ним вызвали два наряда полиции с автоматами.

"Не дождались. "Очень занят тов. майор". Испугались и попрятались, потому что сказать нечего. И показать ничего. Придем еще. И не только к Пронину", - сказал депутат Ростислав Павленко.

Следует отметить, что Петр Порошенко в интервью журналистам рассказал, что он не смог купить кофе на заправке с помощью своей банковской карты. По его словам, платеж был отклонен. То есть, его личные счета заблокированы.

Также ранее президент Украины Зеленский говорил, при каких условиях с Петра Порошенко могут снять санкции. Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко являются партнерами в этом кейсе. При этом президент добавил, что санкции - это лишь "ограничение на сегодняшний день использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем". По его словам, попавшие под санкции могут вернуть выведенные средства в бюджет, и их направят на ВСУ, - тогда санкции смогут.

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