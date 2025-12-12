Фото: Сумская ОВА

Сегодня, 12 декабря, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где продолжалась тренировка детей

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Это был прицельный удар по месту, где находились дети. россияне направили туда два БпЛА!", – написал Григоров.

По его словам, всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет.

Последствия атаки уточняются.

Кроме того, сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской общины. В результате обстрела ранения получила 76-летняя женщина, которую госпитализировали.

Напомним, в четверг, 11 декабря, россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревском обществе Сумщины. К сожалению, погибли два человека: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.