В Ровенской области водитель насмерть сбил мужчину: врачи боролись за его жизнь

Фото: Нацполиция

Авария произошла вчера, 11 декабря, около 17 часов на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Новая Любомирка. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

24-летний водитель Skoda Octavia наехал на 58-летнего жителя, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом ног и шейных позвонков. Врачи почти шесть часов боролись за его жизнь, однако, к сожалению, мужчина скончался.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области служебный автомобиль полиции сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.