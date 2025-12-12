Стало известно, кто станет новым главой партии "Слуга народа"

Иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом ссылаясь на собственные источники сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, 17 декабря должен пройти съезд партии "Слуга народа".

"Нынешняя глава партии Елена Шуляк занимала этот пост уже два срока. Потому и будут менять голову", – сообщил Гончаренко.

Ранее мы сообщали о том, что партия "Слуга народа" проведет срочный съезд, на котором должны избрать главу политической силы.