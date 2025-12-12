Офис Генпрокурора опроверг слухи об отставке Кравченко
Информация, которая была распространена некоторыми Telegram-каналами о якобы подаче заявления на отставку Генерального прокурора Руслана Кравченко, является ложной
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
В ведомстве подчеркнули, что никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Говорят, что он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои служебные обязанности.
Напомним, сегодня, 12 декабря, телеграмм-каналы со ссылкой на ссылку на журналиста Василия Крутчака, сообщили, что Генеральный прокурор Р услан Кравченко якобы подал заявление об отставке.
Как известно, Кравченко стал новым генпрокурором в конце июня 2025 года. У него было 11 лет стажа работы в органах прокуратуры. До нового назначения он возглавлял Государственную налоговую службу, а раньше Киевскую областную военную администрацию.