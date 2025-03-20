Глава Госфинмониторинга Пронин снова убежал от депутатов ЕС

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Народные депутаты "Европейской Солидарности" уже во второй раз пришли в Госфинмониторинг, чтобы узнать причины введения санкций против Петра Порошенко. Однако главы ведомства не оказалось на рабочем месте

Об этом рассказала народный депутат Виктория Сюмар, передает RegioNews.

"Нам снова сказали, что Филиппа Пронина на работе нет. Его заместителей, наверное, тоже, потому к нам отправили руководителя Юридического департамента", - отметила нардепка.

Он рассказал, что не видел никаких записок по Порошенко, а также не имел к ним доступа. Госфинмониторинг может только передавать аналитические материалы правоохранительным органам.

"Именно так, за любое другое разглашение этой информации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому то, что, по сути, сделал Пронин на Кабмине и СНБО, подпадает под определение преступления", - подчеркнула Сюмар.

Депутат также отметила, что в таком порядке, без каких-либо разъяснений, можно наложить санкции на любого гражданина Украины — изъять имущество или ограничить его право на участие в выборах.

Как известно, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

В феврале депутаты Европейской солидарности уже приходили в Госфинмониторинг. Однако к народным избранникам вызвали два наряда полиции. Оказалось, что руководитель ведомства Филипп Пронин в восьмидневной командировке. Его заместитель Богдан Корольчук тоже не был на месте.

Напомним, Кабинет Министров 14 февраля принял решение о назначении Богдана Корольчука первым заместителем председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

До этого он работал первым заместителем председателя Полтавской ОВФилипа Пронина.

По данным СМИ, новый заместитель председателя Госфинмониторинга Пронин, получил соцпомощь при полуторамиллионной зарплате.

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