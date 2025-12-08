08:23  08 декабря
В Киевской области мать подожгла родного сына: суд объявил приговор
08:14  08 декабря
В Винницкой области столкнулись два автомобиля: один из водителей погиб
07:44  08 декабря
Взрыв газа в квартире в Одесской области: пострадали мужчина и женщина
UA | RU
08 декабря 2025, 10:40

Умеров получил от США данные о переговорах с Россией и передаст их Зеленскому

08 декабря 2025, 10:40
Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что располагает от Соединенных Штатов информацией об их встрече с российской стороной в Москве

Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, он планирует передать все результаты диалога и документы президенту Владимиру Зеленскому.

Несколько дней работали вместе с Андреем Гнатовым в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу.
Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что 8 декабря представит главе Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и документах, касающихся переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план , тогда как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Как известно, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Они обсуждали американский мирный план по Украине.

Как отметили в Кремле, переговоры прошли конструктивно , однако Москва пока не согласовала все пункты "мирного плана". Часть положений вызвала критику со стороны российской стороны, другие были поддержаны.

Впоследствии стало известно, что запланированная в Брюсселе встреча президента Владимира Зеленского с Виткоффом и Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

