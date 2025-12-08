Фото: ГСЧС

Спасатели непрерывно работают на месте вражеского удара дронами в Ахтырке Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С утра спасатели работают в мобильном Пункте несокрушимости, где жители могут согреться, зарядить гаджеты и получить поддержку от психолога ГСЧС.

Спасатели совместно с полицейскими помогают людям попасть в поврежденные квартиры, чтобы забрать документы, личные вещи и необходимое имущество.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы: производится демонтаж аварийных конструкций. К работам привлечены верхолазы ГСЧС и специальная техника для выполнения высотных операций.

Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар. Семь человек получили ранения.