Российский удар по Ахтырке: продолжаются аварийные работы
Спасатели непрерывно работают на месте вражеского удара дронами в Ахтырке Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
С утра спасатели работают в мобильном Пункте несокрушимости, где жители могут согреться, зарядить гаджеты и получить поддержку от психолога ГСЧС.
Спасатели совместно с полицейскими помогают людям попасть в поврежденные квартиры, чтобы забрать документы, личные вещи и необходимое имущество.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы: производится демонтаж аварийных конструкций. К работам привлечены верхолазы ГСЧС и специальная техника для выполнения высотных операций.
Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар. Семь человек получили ранения.