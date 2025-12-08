Тенденции политической жизни без Ермака

Многие начинают понимать, что реальное политическое влияние Ермака было значительно преувеличено



Уже больше недели Украина (точнее, отечественная государственная и политическая система) живет без Ермака, который, по мнению многих комментаторов, был чуть ли не определяющим элементом системы власти в нашей стране, оказывал влияние почти на все. И что? И все хорошо. Страна живет и работает.

Переговоры с американцами проходят. Как выяснилось, это возможно и без Ермака. И даже Офис Президента работает, хотя преемник Ермака до сих пор не назначен. Не произошло ни управленческой, ни политической катастрофы. Да и не должно было случиться. Многие начинают понимать, что реальное политическое влияние Ермака было значительно преувеличено. С другой стороны, также очевидно, что с уходом Ермака не произошло какого-либо политического чуда. Страна остается примерно в том состоянии, с теми же проблемами, что и раньше (видимо за исключением проблемы самого Ермака).

И не случайно уже началась дискуссия о том, что хотя Ермака и не имеет на высокой должности, но он якобы остается (либо за кулисами, либо фигурально, как некий "коллективный Ермак"). Эта дискуссия имеет либо сугубо конспирологическое измерение, либо публицистически теоретическое значение. Поэтому пока воздержусь от участия в дебатах о "тени Ермака" в украинской власти. Лучше и полезнее обратить внимание на конкретные события, характеризующие политическую жизнь без Ермака.

Главное событие, которое до сих пор не произошло – нет нового руководителя Офиса Президента Украины. Судя по заявлениям Владимира Зеленского, он уже встретился со всеми потенциальными кандидатами на этот пост. Некоторые даже пошли на второй круг таких консультаций. Решение ожидалось 5 декабря. Но не произошло. Похоже, что Президент очень сомневается. Он выбирает не только личности. Это и выбор следующей модели администрирования его политики.

По всей вероятности, Зеленский хотел бы иметь такого же универсального администратора, помощника и переговорщика, которым пытался быть Ермак, но без его токсичности и конфликтности. Однако кто-либо из потенциальных кандидатов на должность руководителя офиса Президента будет другим, и с точки зрения своих личностных и политических качеств, и с точки зрения его восприятия внутри Украины, а также со стороны наших международных партнеров. Заниматься почти всем не получалось и у Ермака. И вряд ли этого стремятся потенциальные кандидаты на роль главного администратора в команде Президента Зеленского. Да и не получится, если кто-нибудь захочет. И внутриполитическая ситуация существенно меняется и международные обстоятельства становятся более сложными. Главное, что никто не хочет нового Ермака.

Если на должность руководителя Офиса Президента выбирать профессионального военного, то это акцент на функции Верховного Главнокомандующего, если профессионального дипломата – то упор на переговорах и на внешнеполитических функциях. Но сейчас значительно растет необходимость в регулировании внутриполитических проблем и вызовов. Кто этим будет заниматься? Поэтому Президенту Зеленскому придется полагаться не на одного, а на группу своих ближайших соратников, каждый из которых будет отвечать за отдельное стратегически важное направление. На самом деле, Президенту Украины, возможно, есть смысл создать что-то вроде "домашнего кабинета" (условного "политбюро") для принятия наиболее важных решений, позволяющих удерживать баланс политических интересов по разным вызовам – военным, переговорным, безопасным, внутриполитическим, социально-экономическим. Но готов ли к этому Владимир Зеленский?

Еще одна причина, почему до сих пор нет решения о новом руководителе Офиса Президента Украины, – не каждый потенциальный кандидат на эту должность стремится ее получить. Скорее наоборот. Должность руководителя Офиса воспринимается (после Ермака) как токсичное место, которое может повредить дальнейшую политическую карьеру. А кое-кто не хочет терять свой "феодальный домен", где он и царь, и бог, и воинский начальник. Что интересно, почти все мои информированные собеседники, с которыми я обсуждал в последнее время тему кадровых назначений (не только на должность руководителя Офиса Президента), почти в один голос говорили, что когда Президент лично просит принять его предложение, то отказать почти невозможно. Но тогда либо Президент просит недостаточно настойчиво, либо еще не просит, а только спрашивает, либо потенциальный кандидат находит очень веские аргументы, почему его нельзя перемещать с нынешней должности на другую.

Однако в чем позитив нынешней ситуации, когда нет нового руководителя Офиса Президенту?

Во-первых, Владимир Зеленский привыкает жить и работать без Ермака. Он вынужден подстраиваться под новую реальность и перестраивать в определенной степени управленческие и политические механизмы. Главная кнопка на его пульте управления уже не работает, новая еще не появилась. И скорей всего понадобится новый и более сложный "пульт управления". Но еще более важно то, что управленческая система и политическая среда быстро привыкают жить без Ермака. Еще не совсем понятно, что и как будет дальше, но процессы перестройки политических отношений уже начались.

В этом контексте знаковыми были события, произошедшие третьего декабря.

Событие первое – принятие госбюджета на 2026 год. Произошло это как-то обыденно, без большого шума, неожиданно быстро и без особых проблем. Не оцениваю сам бюджет. Вопросов и замечаний к нему много, даже очень. Но, с точки зрения определяющих тенденций политической жизни без Ермака, значителен сам факт принятия парламентом госбюджета. Это всегда одно из ключевых голосований в парламенте. Во многих демократиях это голосование равно вотуму доверия к Правительству.

В начале декабря казалось, и об этом много говорили известные парламентские инсайдеры, что голосов за бюджет нет, что фракция "Слуг народа" на грани коллапса и потери статуса парламентского большинства. Но случилось несколько иначе.

За бюджет проголосовали 257 депутатов, в том числе 193 депутата из фракции "Слуга народа". То есть сработало и ситуативное большинство, за счет которого принимается большинство парламентских решений еще с осени 2021 года, и абсолютное большинство депутатов президентской фракции продемонстрировали свою лояльность. Обычно лояльное Президенту ядро фракции "Слуга народа" составляет 170-175 депутатов. Для того, чтобы в "Слуге" проголосовали более 190 депутатов, нужно проводить дополнительную мобилизацию голосов внутри фракции, и это всегда непросто. За бюджет голоса "Слуг" собрали почти по максимуму.

Это голосование показало, что руководство парламента и руководство пропрезидентской фракции сохраняют контроль над парламентом, а также абсолютное большинство депутатов президентской партии и обеспечивают принятие необходимых решений. Что очень показательно, это произошло при отсутствии Президента Зеленского в Украине и без вмешательства Офиса Президента. Ключевую роль в этом сыграли глава парламента Руслан Стефанчук и, особенно, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия подтвердил свою репутацию очень эффективного переговорщика внутри парламента. Из-за принятия бюджета на 2026 год, Стефанчук и Арахамия фактически направили Президенту Зеленскому сигнал о своей лояльности, но также показали, что они могут обеспечивать контроль над парламентом и без вмешательства Офиса Президента. Но это не будет происходить автоматически. Соответственно, с ними (и с фракцией в целом) нужно считаться и договариваться.

Тем не менее, у Верховной Рады остаются достаточно сильные межпартийные противоречия (оппозиция по-прежнему хочет создания коалиционного правительства), сложной остается и ситуация внутри фракции "Слуга народа". Насколько стабильной будет ситуация в парламенте, мы увидим тогда, когда Верховная Рада будет голосовать за назначение нескольких новых министров.

Третьего декабря произошло еще одно знаковое событие. Киевский апелляционный суд уволил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из СИЗО, в котором он находился пять месяцев. Во внезапное проявление судейской справедливости я как-то слабо верю. Это либо кулуарные договоренности "силовиков" (когда нет фактора Ермака), либо жест примирения со стороны СБУ и прокуратуры по отношению к НАБУ (мол, Ермака уже не имеет, давайте прекращать "войну", в которой нас использовали). Но также обратим внимание, что дела по детективам НАБУ не закрыты окончательно. То есть речь идет о готовности к "перемирию", а не о полном отказе от противостояния, возникшего несколько месяцев назад. Как я понимаю, еще не все проблемы между "силовиками" выяснены. И проблемы были не только во влиянии Ермака.

Так или иначе, политическая жизнь без Ермака только начинается. Впереди много интересных событий и новых политических тенденций.

