Фото: стоп-кадр с видео в РосСМИ

Встреча между Россией и США прямо сейчас может определить дальнейшие шаги Украины по вопросу безопасности и обороны

О начале встречи сообщают РосСМИ и президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что дальнейшие действия Киева будут в значительной степени зависеть от результатов встречи между Россией и США. По данным российских СМИ, прямо сейчас проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и советниками президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В своем Телеграмм-канале Зеленский подчеркнул, что в войне России против Украины нет альтернативного определения и что весь мир был свидетелем агрессии. Президент отметил, что Украина смогла отразить наступление благодаря усилиям своих военных и гражданских, а также поддержке европейских и американских партнеров.

Он добавил, что США считают, что кровопролитие должно быть остановлено, и что Украина разделяет этот подход. В то же время Зеленский отметил необходимость обеспечить защиту государства, чтобы в будущем Россия не смогла начать новое вторжение.

Президент также обратил внимание на перспективу возвращения украинских военных в гражданскую жизнь и подчеркнул, что стране нужна определенность относительно вопроса безопасности. Он отметил, что без надлежащих гарантий враг может продолжать наращивать военный потенциал и готовиться к новым атакам.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну в Украине и приостановили определенные виды бесплатной поставки вооружений, перекладывая это бремя на союзников.