21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
20:48  02 декабря
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
16:34  02 декабря
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 20:51

Прямо сейчас проходит важная встреча Путина и советников Трампа: последствия для Украины

02 декабря 2025, 20:51
Фото: стоп-кадр с видео в РосСМИ
Встреча между Россией и США прямо сейчас может определить дальнейшие шаги Украины по вопросу безопасности и обороны

О начале встречи сообщают РосСМИ и президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что дальнейшие действия Киева будут в значительной степени зависеть от результатов встречи между Россией и США. По данным российских СМИ, прямо сейчас проходят переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и советниками президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В своем Телеграмм-канале Зеленский подчеркнул, что в войне России против Украины нет альтернативного определения и что весь мир был свидетелем агрессии. Президент отметил, что Украина смогла отразить наступление благодаря усилиям своих военных и гражданских, а также поддержке европейских и американских партнеров.

Он добавил, что США считают, что кровопролитие должно быть остановлено, и что Украина разделяет этот подход. В то же время Зеленский отметил необходимость обеспечить защиту государства, чтобы в будущем Россия не смогла начать новое вторжение.

Президент также обратил внимание на перспективу возвращения украинских военных в гражданскую жизнь и подчеркнул, что стране нужна определенность относительно вопроса безопасности. Он отметил, что без надлежащих гарантий враг может продолжать наращивать военный потенциал и готовиться к новым атакам.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну в Украине и приостановили определенные виды бесплатной поставки вооружений, перекладывая это бремя на союзников.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
